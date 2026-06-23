Réseaux, appels d’offres EnR, nucléaire… : les coulisses du colloque de l’UFE

L’Union française de l’électricité (UFE) a organisé ce mardi 23 juin son grand raout annuel, le dernier avant la prochaine élection présidentielle. Les patrons d’EDF, Engie et TotalEnergies y ont participé mais, pour une fois, chacun à une table-ronde différente. Céline Stein, PDG d’Octopus en France, issé au 4e rang des fournisseur derrières les trois mastodontes précité, a aussi eu le droit à sa table-ronde. Le congrès s’était donné pour fil conducteur « le sursaut », pour promouvoir l’électrification des usages.

Réseau – Le Turpe seul ...