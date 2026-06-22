Les SMR inclus dans le plan Tibi 3 à 13 Mds€

Et de trois. Après ses phases I et II, une nouvelle édition de l’initiative Tibi – qui mobilise l’épargne des investisseurs institutionnels tels que les assureurs, les mutuelles et les fonds de pension, afin de financer l’innovation – a été officiellement lancée vendredi dernier. Dans le cadre de ce nouveau volet, l’Etat a annoncé avoir sécurisé 13 Mds€ d’engagements, soit un montant record, avec un objectif de 15 Mds€ d’ici la fin de l’année. Pour les flécher vers ...

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