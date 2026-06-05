L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Juin
Juillet
|1
|Conférence Financement des Infrastructures GreenUnivers, Paris
Septembre
|14
|43rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
|16
|Solar & storage Live, Zurich (Suisse)
|22
|Congrès France Gaz, Paris
11e forum de la chaleur industrielle, Lyon
Windenergy, Hambourg (Allemagne)
Renewable Materials Conference 2026, Siegburg (Allemagne)
|28
|Interclima, Paris
Batimat’ 2026, Paris
|29
|Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris
Octobre
|1
|15e Colloque annuel du Club Stockage, ATEE, Paris
|7
|Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
40e congrès d’Amorce, Lyon
|8
|BIG, Bpifrance, Paris
|12
|Gazelec, Paris
|14
|Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes
|28
|The Business Booster – TBB, InnoEnergy, Munich
Novembre
|2
|Paris Infraweeek, Paris
|23
|4e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne