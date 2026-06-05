L’agenda de la transition énergétique

Par
GreenUnivers
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Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Conférence "Comment financer la décarbonation de l'industrie ?" organisée par GreenUnivers et Perfesco le 9 juin 2026 à Paris

Juin

9Conférence « Comment financer la décarbonation de l’industrie ? », GreenUnivers, Paris

11e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg

The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)

European Mobility Expo, Paris

Journée de l’autoconsommation collective,  Enogrid, Rennes
10Rencontres Solaire et territoires, See you sun, Rennes
Journée technique sur le stockage thermique, le CIBE en partenariat avec l’Ademe, l’ATEE, Brest Métropole et la Fedene, Brest
16Comment prolonger la durée de vie des systèmes PV sur bâti ? Becquerel Institute, partenaire de SPHINX et Hespul, partenaire de FORESi
La convention d’affaire des industries du sous-sol, Geodays, Pau
17VivaTech, Paris

Les états généraux de la chaleur solaire, Enerplan, Paris

Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
23Colloque de l’Union française de l’électricité, Paris

Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Meet4Hydrogen, Bordeaux

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)

The smarter Europe, Munich (Allemagne)
24
25		Les rencontres de l’énergie citoyenne, Energie partagée, Redon
30Forum Europ’Energies, Europ’Energies, Paris

Juillet

1Conférence Financement des Infrastructures GreenUnivers, Paris

Septembre

1443rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
16Solar & storage Live, Zurich (Suisse)
22Congrès France Gaz, Paris

11e forum de la chaleur industrielle, Lyon

Windenergy, Hambourg (Allemagne)

Renewable Materials Conference 2026, Siegburg (Allemagne)
28Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris
29Colloque annuel du Syndicat des énergies renouvelables, Cité des Sciences et de l’Industrie, Paris

Octobre

115e Colloque annuel du Club Stockage, ATEE, Paris
7Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
40e congrès d’Amorce, Lyon
8BIG, Bpifrance, Paris
12Gazelec, Paris
14Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes
28The Business Booster – TBB, InnoEnergy, Munich

Novembre

2Paris Infraweeek, Paris
234e European Sustainability Week, Bonn, Allemagne
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