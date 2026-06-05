EDF serait sur le point de céder ses renouvelables en Amérique du Nord

EDF devrait bientôt annoncer la vente de ses activités dans les renouvelables en Amérique du Nord, selon Bloomberg News. L’acheteur serait l’énergéticien et gestionnaire de réseaux LS Power qui exploite 22 GW aux Etats-Unis et a déjà repris il y a six mois les parcs éoliens terrestres de BP. La transaction pourrait rapporter environ ...
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