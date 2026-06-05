« De plus en plus d’entreprises veulent investir elles-mêmes dans la décarbonation »[Newheat]

Par
Jean-Philippe Pié
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@Newheat

Est-ce le signe que l’énergie décarbonée et notamment la production de chaleur d’origine renouvelable motivent vraiment les industriels ? « De plus en plus d’entreprises veulent investir par elles-mêmes, sans recourir à un tiers. C’est tout nouveau », observe Ignace de Prest. Selon le président de Newheat, une entreprise pionnière dans les centrales solaires thermiques aujourd’hui repositionnée sur une offre élargie, les projets financés par les industriels restent ...

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