Une nouvelle ressource « majeure » pour la géothermie en Ile-de-France

Améliorer les études préalables et réduire les risques des projets de géothermie profonde : tel est l’objectif visé par le projet Geoscan, dont les résultats ont été présentés ce 19 mai par l’Ademe, la Région Ile-de-France et le BRGM. Pendant deux ans, ce programme a cherché à identifier les ...

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