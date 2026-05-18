TotalEnergies étend à l’électricité son opération « pouvoir d’achat »

Par
Thomas Blosseville
-
Print Friendly, PDF & Email
(c) – Jacopo Landi

Carburants, gaz et électricité : chez TotalEnergies, la sensibilité aux prix de toutes les énergies devient un argument commercial. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, l’énergéticien proposait déjà un plafonnement des prix à la pompe dans ses stations-services. Il l’associe maintenant à  ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentLa fabrication européenne de panneaux solaires loin du compte
Article suivantTension persistante sur le gaz naturel, l’électricité prend 10% [Marchés]