TotalEnergies étend à l’électricité son opération « pouvoir d’achat »

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Carburants, gaz et électricité : chez TotalEnergies, la sensibilité aux prix de toutes les énergies devient un argument commercial. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, l’énergéticien proposait déjà un plafonnement des prix à la pompe dans ses stations-services. Il l’associe maintenant à ...