TotalEnergies étend à l’électricité son opération « pouvoir d’achat »

Carburants, gaz et électricité : chez TotalEnergies, la sensibilité aux prix de toutes les énergies devient un argument commercial. Depuis le déclenchement de la guerre en Iran, l’énergéticien proposait déjà un plafonnement des prix à la pompe dans ses stations-services. Il l’associe maintenant à ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences