Invité à l’Elysée hier avec 130 chefs d’entreprises pour l’opération « Equipe de France de l’électrification », Jean-Christophe Kerdelhué a annoncé à Emmanuel Macron vouloir investir 1,2 Md€ dans les quatre années qui viennent pour démultiplier le réseau de batteries et de bornes de recharge de NW. Le président de la République connait déjà cette entreprise et ses batteries de 1 MW standardisées, car il avait invité le fondateur à l’accompagner en 2022 aux Etats-Unis lorsque la valorisation de NW avait franchi 1 Md€.

Interrogé par GreenUnivers sur le socle de ces nouveaux engagements financiers ...