Où en est JPEE dans le stockage ?

Coup d’accélérateur pour la diversification de JP Energie Environnement. Dans le sillage de sa stratégie pensée face aux vents contraires dans les EnR, le développeur-producteur normand aux 628 MW installés, dans l’éolien et le solaire, renforce le développement de son activité de stockage par batteries. L’entreprise basée à Caen précise ...

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