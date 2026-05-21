L’écart de traitement entre électricité et chaleur renouvelables est devenu injustifiable [Kyotherm]

Arnaud Susplugas @Kyotherm

Les prix négatifs se multiplient sur le marché français de l’électricité, les partis de droite vont se mobiliser contre le coût de l’éolien et du solaire d’ici à mai 2027, les budgets publics sont plus que contraints, la facture pétrolière et gazière dégrade un peu plus la balance commerciale et surtout, l’économie tricolore se décarbone peu : « une telle situation est intenable », assure Arnaud Susplugas, fondateur de l’investisseur en centrales de chaleur renouvelable Kyotherm détenu par Infravia et en croissance surtout hors de France.

Soulignant que l’électricité française est ...