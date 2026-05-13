La transition écologique « incontournable » pour les PME, mais coûteuse

Les PME résistent au backlash écologique. C’est ce qui ressort d’un sondage* réalisé par OpinionWay pour l’Institut mutualiste de l’environnement du Crédit Mutuel et 2050Now (groupe Les Echos, propriétaire de GreenUnivers). 83% des dirigeants de TPE et PME interrogés estiment ainsi que les enjeux environnementaux sont aujourd’hui incontournables ; ...

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