La famille Motte rejoint les Mulliez au capital de Voltalia

Par
Paul Messad
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(Crédit : Voltalia, parc éolien de la Faye)

*Mise à jour le 19 mai 2025 suite au retour de la communication de Voltalia.

Une affaire de grandes familles nordistes. VMO Invest vient de franchir le seuil déclaratif des 5% du capital du développeur Voltalia, propriété de la famille Mulliez et coté en Bourse. VMO Invest détient plus de 6,5 millions d’actions de Voltalia (soit 5,007% du capital social) ...

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