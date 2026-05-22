Invertix lève 1,7 M€ pour déployer ses agents IA dans les EnR

Après sa forme générative, l’intelligence artificielle accélère son entrée dans une nouvelle phase : celle de l’IA agentique, autrement dit des systèmes capables d’accomplir des tâches complexes de manière autonome. Et elle commence à s’immiscer dans le secteur des énergies renouvelables. Ainsi des agents autonomes ...

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