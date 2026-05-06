Hysetco freine sur les stations hydrogène, cherche des clients

Par
Thomas Blosseville
-
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DR

« Nos juges de paix, ce sont nos clients. Notre équation économique leur convient », avance Loïc Voisin, président de Hysetco. Dans une filière en plein doute, le dirigeant de ce spécialiste de la mobilité hydrogène l’assure : « nous restons sur notre conviction initiale. Pour décarboner la mobilité, l’hydrogène est très pertinent en complément des batteries, pour des usages intensifs. » Reste que, pour  ...

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