Electrification du numérique : comment accélérer le raccordement des centres de données

Document – Après deux mois de réunions, les acteurs du groupe de travail (GT) sur l’électrification dans le numérique ont remis ce mardi 12 mai leur rapport final à la ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff. Le document, que GreenUnivers publie en fin d’article, liste 24 mesures ...
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