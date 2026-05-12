Electrification du numérique : comment accélérer le raccordement des centres de données

Par
Paul Messad
-
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(Crédit : Schneider Electric)

Document – Après deux mois de réunions, les acteurs du groupe de travail (GT) sur l’électrification dans le numérique ont remis ce mardi 12 mai leur rapport final à la ministre déléguée au Numérique, Anne Le Hénanff. Le document, que GreenUnivers publie en fin d’article, liste 24 mesures ...

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