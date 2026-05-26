Electrification : avalanche d’engagements à l’Elysée

Par
Paul Messad
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Emmanuel Macron, président de la République, le 26 mai lors d’un sommet sur l’électrification (c) Elysée, X

Grand raout à l’Elysée. Emmanuel Macron a réuni ce mardi 26 mai plus de 130 chefs d’entreprises, d’organismes publics et de fédérations et une vingtaine de ministres et de parlementaires, pour faire la part belle aux dernières initiatives d’électrification des usages, un peu plus d’un mois après le lancement du plan d’électrification de l’économie française par le Premier ministre. 

Plusieurs développeurs d’énergies renouvelables, de stockage et de solutions de flexibilité étaient présents, comme ...

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