EDF Power Solutions vise 2,5 GW sur le mécanisme d’ajustement

La saison des prix négatifs a démarré cette année et avec elle, la « haute saison des critiques des EnR », ironise Carlotta Gentile-Latino, directrice des activités terrestres d’EDF Power Solutions, rencontrée lors d’un point presse. La filiale d’EDF dédiée aux énergies renouvelables hors hydroélectricité française est particulièrement touchée par le phénomène exponentiel des prix négatifs, avec ses ...

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