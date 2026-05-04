Biogaz : les objectifs des CPB pour 2035 sont prêts pour consultation

Mise à jour 05/05/2026 : ajout du document de consultation en bas de page*

Le gouvernement s’apprête à lancer dans les prochaines heures la consultation sur la trajectoire post-2028 des certificats de production de biogaz (CPB), selon les informations de Gaz d’aujourd’hui. Le média spécialisé a consulté une note de cadrage des trajectoires retenues pour la consultation. Elles sont attendues ...