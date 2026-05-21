Podcast – Producteur & agrégateur, un partenariat vraiment gagnant ? 

Sur un marché des énergies renouvelables en pleine transformation, marqué par la disparition progressive des tarifs d’achat garantis et une forte volatilité des prix, le modèle d’affaires devient plus risqué avec des sources de revenus diversifiées. Les producteurs confient la valorisation de leurs électrons aux agrégateurs, dont le rôle monte en puissance. Mais comment se répartissent les responsabilités et les risques entre les deux ? Quelle sécurisation des revenus pour les producteurs ? Le partenariat est-il équitable ou penche-t-il en faveur de l’agrégateur à l’heure où l’offre d’électricité dépasse la demande ? …

Autant de questions abordées par Nathalie Croisé dans ce nouvel épisode de notre podcast Connexions qui réunit Vincent de Rul, président d’Agregio Solutions, filiale dédiée d’EDF qui agrège 10 GW d’actifs en Europe, et Nicolas Wolff, PDG de ZE Energy, pionnier des centrales hybrides solaire + batteries qui compte 240 MW en opération.