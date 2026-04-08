Hyreveal cherche des fonds pour percer dans l’hydrogène naturel

Par
Thomas Blosseville
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@canva via IA

« Une aiguille dans une botte de foin », « une chasse au trésor »… Pour Jonathan Allard, directeur général et cofondateur de la start-up Hyreveal, le potentiel de l’hydrogène naturel est incontestable, mais son exploitation se heurte au problème assez classique de… savoir  ...

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