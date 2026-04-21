Gaz : le tarif réseau de GRDF en forte hausse

Le financement du réseau de GRDF augmentera de 5,87% en juillet, annonce la Commission de régulation de l’énergie dans une délibération. L’effet sur la facture des consommateurs de gaz naturel est estimé autour de 1,5%. Cette hausse du tarif dit « ATRD7 » est destinée, entre autres, à réduire à l’avance le risque d’écart croissant entre les recettes et les charges. D’autres critères, habituels comme l’inflation ou nouveaux tels que ...

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