Chaleur industrielle : le process innovant d’Exergy3 séduit des investisseurs

La chaleur industrielle mobilise de plus en plus de jeunes pousses. Parmi elles, l’écossaise Exergy3 vient d’annoncer une levée de 10 M£ (11,5 M€) en seed dans un tour de table mené par la société de capital-risque lyonnaise Axeleo Capital, aux côtés de Bayern Kapital, Kibo Invest ainsi que des investisseurs historiques ...

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