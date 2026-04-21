Après le biogaz et l’océan, Swen fait ses premiers pas dans l’agriculture

A l’accueil du site internet de Swen Capital Partners, la devise barre l’écran en énormes caractères : « finance for good ». Une façon pour cette société de gestion financière de clamer qu’en ces temps de retour de bâton écologique, elle persiste à vouloir à la fois gagner de l’argent et contribuer à l’intérêt général. Cette orientation s’est affirmée au milieu des années 2010, lorsque des assureurs et banques mutualistes (Macif, Arkéa…) ont uni la gestion de leurs fonds dans une filiale commune baptisé Swen. Dix ans plus tard, pour Jérôme Delmas, ...

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