SMR, stockage, adaptation… CATE joue sur tous les tableaux

Par
Natasha Laporte
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Financeur de la transition énergétique dont l’ambition, singulière dans le paysage bancaire, est de devenir également un énergéticien, Crédit Agricole Transitions & Energies (CATE) affiche un premier bilan optimiste, depuis son lancement il y a environ trois ans, tout en cherchant à passer ...

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