RTE enregistre une forte hausse de son résultat et des demandes de raccordement

Par
Jacopo Landi
-
Source : Unsplash

Le gestionnaire du réseau de transport d’électricité a présenté aujourd’hui ses résultats financiers pour 2025 et ses priorités pour 2026. Voici les principaux points à retenir.

  • Le nombre de demandes de raccordement – provenant de producteurs, consommateurs et stockeurs d’électricité – a augmenté de 60% par rapport à 2024. Ce ...

