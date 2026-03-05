Prosolia pousse l’autoconsommation individuelle à son maximum

Nouvelle vague – Le développeur espagnol explore les nouveaux modèles d’affaires permis par l’autoconsommation individuelle, en construisant notamment en France un projet de 36 MWc pour Stellantis, accompagné d’une batterie de 12 MW/25 MWh. Prosolia est installé dans l’Hexagone depuis 2008 et a opéré un virage pour devenir producteur indépendant d’énergie vers 2016.
Aujourd’hui, il travaille sur deux axes ...
