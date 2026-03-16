Prix du gaz : les deux prochaines semaines seront décisives [Marchés]

Les prix du gaz continuent à s’agiter sur les marchés, mais « les mouvements sont de moindre ampleur par rapport à ceux d’il y a quelques semaines », pointe Edouard Lotz, analyste au sein du bureau d’études Omnegy, auprès de GreenUnivers. Pour livraison le mois ...
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