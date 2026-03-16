Municipales : carton plein pour l’opposition à l’éolien en mer en Bretagne

Source : BW Ideol

Plusieurs personnalités du monde de l’énergie ou intéressées par le sujet au niveau national se sont présentées aux élections municipales. Après le premier tour, certaines ont déjà remporté l’élection ou sont bien positionnées pour le second tour. Responsable des Affaires publiques chez Sonergia et présidente du GPCEE, Florence Lievyn, va ainsi entamer ...