Black-out ibérique : les EnR responsables mais pas coupables [Entso-e]

Près de onze mois après le pire black-out des 20 dernières années en Europe qui a privé de courant l’Espagne et le Portugal pendant une dizaine d’heures, l’association qui regroupe les gestionnaires européens de réseau, Entso-e, a rendu aujourd’hui son rapport final. Le document technique de 472 pages, que le ...
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