Les échos de Time to Change [1ere journée]

« Les bons signaux qu’envoyaient les énergies renouvelables il y a 15 ans, on les voit maintenant dans l’agriculture régénératrice », constate Gautier Quéru, en charge des investissements dans le « capital naturel » chez Mirova. La société de gestion y évolue depuis une dizaine d’années, compte 70 projets à l’international. Mirova « va développer cette classe d’actifs en France prochainement » , en investissant dans des projets de transformation agricole via des agrégateurs de solutions, du type d’Agriterra. Le dispositif encore à l’étude doit être présenté d’ici l’été, a précisé Gautier Queru à GreenUnivers.