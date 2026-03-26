Les échos de Time to Change [1ere journée]

Une sélection d’informations sur les investisseurs et entrepreneurs de la transition énergétique et écologique collectées lors de la première journée du Forum Time to Change 5e édition. Il est organisé par l’Association française des investisseurs institutionnels (Af2i), GreenUnivers et Option Finance les 26 & 27 mars 2026 à Deauville (Calvados).
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« Les bons signaux qu’envoyaient les énergies renouvelables il y a 15 ans, on les voit maintenant dans l’agriculture régénératrice », constate Gautier Quéru, en charge des investissements dans le « capital naturel » chez Mirova. La société de gestion y évolue depuis une dizaine d’années, compte 70 projets à l’international. Mirova « va développer cette classe d’actifs en France prochainement » , en investissant dans des projets de transformation agricole via des agrégateurs de solutions, du type d’Agriterra. Le dispositif encore à l’étude doit être présenté d’ici l’été, a précisé Gautier Queru à GreenUnivers.
- Le fonds Sustainable AGriculture Equity (SAGE) de Demea Invest, entité issue du mariage de Demeter IM et Cerea Partners, investira en minoritaire, outre dans les domaines tels que l’IoT pour l’agriculture, dans la méthanisation et l’agriPV. D’une taille cible de 250 M€, pour 15 investissements prévus, il vise un premier closing à 100 M€. Dans le même temps, le véhicule Paris Fonds Vert vient de céder à Meanings Capital Partners la majorité de sa participation dans Instant System, un éditeur de logiciels MaaS dans la mobilité durable.
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Après avoir récemment bouclé à 900 M€, un peu en dessous de la taille cible, le 5e millésime de son véhicule Infragreen, RGreen Invest finalise ...
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