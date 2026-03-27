L’agenda de la transition énergétique

Par
Jacopo Landi
-
Print Friendly, PDF & Email

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Mars

30 Global Industrie, Paris

ChangeNow, Paris		  
31

Journée de la Chaleur et du Froid renouvelables, Paris

  

Avril

2 Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris

Formation, Mécanisme de rémunération de la production EnR électrique, Ser, Paris

Enviro-pro, Le Salon des solutions environnementales & énergétiques du Sud-Est, Martigues		  
15 Vehicule2grid, Münster (Allemagne)

Energy Tech Summit, Bilbao (Espagne)		  
21 Wind Europe, Madrid (Espagne)  
22 Mix.E, Lyon
Invest In African Energy Forum, Salons Hoche, Paris		  

Mai

4Ifat, Munich (Allemagne)
6Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
19Forum Seanergy, Nantes

Transition énergétique : repenser les priorités pour protéger les territoires, Amorce, Paris 

Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)

Juin

2Drive to zero, Paris
3Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
911e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg

The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)

European Mobility Expo, Paris
17VivaTech, Paris

Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
23Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Meet4Hydrogen, Bordeaux

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)

The smarter Europe, Munich (Allemagne)

Septembre

14 43rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)  
16 Stolar & storage Live, Zurich (Suisse)  
22

Congrès France Gaz, Paris

Windenergy, Hambourg (Allemagne)

  
28 Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris		  

Octobre

7

14		Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg

Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes

Novembre

2
Paris Infraweeek, Paris

 

Article précédentBiométhane : la France piégée par ses tarifs d’achat [Global Summit, Berlin]
Article suivantSMR, stockage, adaptation… CATE joue sur tous les tableaux