L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Mars
|30
|Global Industrie, Paris
ChangeNow, Paris
|31
Avril
|2
|Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris
Formation, Mécanisme de rémunération de la production EnR électrique, Ser, Paris
Enviro-pro, Le Salon des solutions environnementales & énergétiques du Sud-Est, Martigues
|15
|Vehicule2grid, Münster (Allemagne)
Energy Tech Summit, Bilbao (Espagne)
|21
|Wind Europe, Madrid (Espagne)
|22
|Mix.E, Lyon
Invest In African Energy Forum, Salons Hoche, Paris
Mai
|4
|Ifat, Munich (Allemagne)
|6
|Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
|19
|Forum Seanergy, Nantes
Transition énergétique : repenser les priorités pour protéger les territoires, Amorce, Paris
Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne
34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)
Juin
|2
|Drive to zero, Paris
|3
|Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
|9
|11e édition du Colloque national photovoltaïque, Ser, Strasbourg
The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)
European Mobility Expo, Paris
|17
|VivaTech, Paris
Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
|23
|Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon
Meet4Hydrogen, Bordeaux
Intersolar Europe, Munich (Allemagne)
The smarter Europe, Munich (Allemagne)
Septembre
|14
|43rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
|16
|Stolar & storage Live, Zurich (Suisse)
|22
|
Congrès France Gaz, Paris
Windenergy, Hambourg (Allemagne)
|28
|Interclima, Paris
Batimat’ 2026, Paris
Octobre
|7
14
|Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
Econova, rendez-vous BtoB sur la transition écologique et énergétique des territoires, Rennes
Novembre
|
2
|
Paris Infraweeek, Paris