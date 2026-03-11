La BEI prête à lancer un fonds pour les réseaux

La Commission européenne a présenté mardi 10 mars une « stratégie d’investissement dans l’énergie propre » (Clean energy investment), consultable ci-dessous, dédiée aux infrastructures, de réseau en particulier. Pour rappel, l’exécutif européen considère que les investissements dans l’énergie dans les 27 Etats membres devraient dépasser les 660 Mds€ par an dès cette année, pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques que s’est fixé l’UE. Une part non négligeable doit être destinée aux réseaux électriques pour leur adaptation, leur rénovation et leur expansion.

Dans le cadre de cette stratégie, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de mobiliser ...