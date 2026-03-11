La BEI prête à lancer un fonds pour les réseaux

Par
Paul Messad
-
Print Friendly, PDF & Email
(c) Pixabay

La Commission européenne a présenté mardi 10 mars une « stratégie d’investissement dans l’énergie propre » (Clean energy investment), consultable ci-dessous, dédiée aux infrastructures, de réseau en particulier. Pour rappel, l’exécutif européen considère que les investissements dans l’énergie dans les 27 Etats membres devraient dépasser les 660 Mds€ par an dès cette année, pour atteindre les objectifs climatiques et énergétiques que s’est fixé l’UE. Une part non négligeable doit être destinée aux réseaux électriques pour leur adaptation, leur rénovation et leur expansion. 

Dans le cadre de cette stratégie, la Banque européenne d’investissement (BEI) propose de mobiliser ...

Accédez à l'article complet

GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.

Je m'abonne
  • Une veille quotidienne de l'actualité
  • Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
  • Des invitations à nos conférences
Déjà abonné ?
Je me connecte

Article précédentAllego accorde à Uber la recharge à prix cassés
Article suivantL’avenir des « certificats de production » crispe la filière biogaz