A l’heure où le conflit se prolonge au Moyen-Orient, Jean-Claude de Sousa, PDG du cabinet de conseil Taleer, fait le point sur l’impact sur les conditions de crédit pour les développeurs d’énergies renouvelables.

GreenUnivers : depuis l’éclatement du conflit en Iran, quelle dynamique observez-vous sur les taux d’intérêt ?