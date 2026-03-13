« Incertitudes » et « tensions élevées » sur les taux d’intérêt [Taleer]

Par
Natasha Laporte
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A l’heure où le conflit se prolonge au Moyen-Orient, Jean-Claude de Sousa, PDG du cabinet de conseil Taleer, fait le point sur l’impact sur les conditions de crédit pour les développeurs d’énergies renouvelables.  

GreenUnivers : depuis l’éclatement du conflit en Iran, quelle dynamique observez-vous sur les taux d’intérêt ?
 
Jean-Claude de Sousa : ces derniers mois, ...

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