A l’heure où le conflit se prolonge au Moyen-Orient, Jean-Claude de Sousa, PDG du cabinet de conseil Taleer, fait le point sur l’impact sur les conditions de crédit pour les développeurs d’énergies renouvelables.
GreenUnivers : depuis l’éclatement du conflit en Iran, quelle dynamique observez-vous sur les taux d’intérêt ?
Jean-Claude de Sousa : ces derniers mois, ...
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