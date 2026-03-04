Heliup réunit 16 M€ pour ses panneaux solaires légers

Un petit industriel photovoltaïque français réussit une conséquente levée de capitaux privés. En l’occurrence Heliup, fabricant de modules légers à poser sur les toits existants sans obliger à solidifier leur charpente, par exemple celle des entrepôts et bâtiments industriels, réduisant de ce fait les coûts d’installation. Cette émanation du CEA créée en 2022, basée au Bourget-du-Lac (Savoie) a mis au point et breveté des panneaux solaires de moins de 6 kilos par mètre carré, basés sur un verre mince mais suffisamment robuste pour résister à de gros grêlons tout en maintenant un rendement proche de celui des panneaux conventionnels. Elle a confirmé les espoirs de ses actionnaires précoces ...

