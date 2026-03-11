Flexibilités : « le potentiel d’adaptation est sous-estimé » [RTE]

« On ne reviendra pas à avant », a averti hier Yannick Jacquemart, en charge de la transformation du système électrique chez RTE, devant les nombreux développeurs et producteurs d’électricité renouvelable venus assister à la conférence sur les flexibilités organisée par le Syndicat des énergies renouvelables à Lyon. Même si l’électricité solaire et éolienne est loin de dominer le mix français, elle l’a déjà changé. L’un des effets est décrit par Jean-Charles Galland, directeur général du producteur d’hydroélectricité Shema. Il compare ...

Accédez à l'article complet GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique. Je m'abonne Une veille quotidienne de l'actualité

Des baromètres et data exclusifs depuis 2008

Des invitations à nos conférences Déjà abonné ? Je me connecte