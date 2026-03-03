Face à un nouveau choc gazier, les EnR à la rescousse ?

(c) – Unsplash

« Devant la vulnérabilité engendrée par la dépendance énergétique de l’étranger, notre engagement est clair : énergies renouvelables et locales », écrit sur le réseau Bluesky la ministre espagnole de la Transition écologique, Sara Aagesen, après les attaques américaines et israéliennes en Iran. Le conflit se traduit sur ...