Dans le Var, Accenta veut substituer à 100% la géothermie au gaz

Un sortie du gaz et un fort gain en efficacité énergétique : c’est la double promesse faite par Accenta au centre commercial Centr’Azur à Hyères (Var). Accenta va y substituer une centrale géothermique à une chaudière à gaz, avec au passage une réduction visée de ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences