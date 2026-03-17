Biomasse : pourquoi Mini Green Power lance une levée de fonds

@Mini Green Power

« On se bagarre au quotidien », décrit Jean Riondel. Cela dure en fait depuis 2013, année de création de Mini Green Power à Hyères (Var) par cet ingénieur. Il se démène en ce moment pour trouver rapidement des fonds : 1 à 1,5 M€ auprès de particuliers de sa région. Fabricant multi-breveté de petites centrales thermiques à base de biomasse dégradée et de déchets comme les « combustibles solides de récupération » (CSR) remplaçant le gaz, Mini Green Power évolue encore sur une ligne de crête.

D’un côté, il dispose de précommandes annoncées pour 24 M€, notamment de la part ...