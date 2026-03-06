Autoconsommation collective : l’administration veut clarifier la répartition des électrons

Un projet de décret sur l’autoconsommation collective (ACC) communiqué la semaine dernière aux syndicats professionnels de la filière photovoltaïque, selon nos informations, « pose beaucoup de questions », s’inquiète un spécialiste du secteur. Ce texte consultable ci-dessous modifie les règles de répartition des électrons dans deux domaines d’application. Il supprime la possibilité de modifier, après la clôture des marchés de l’électricité, la part vendue aux ...
