Une centrale agrivoltaïque de 147 MW en construction chez Neoen

Neoen construit une centrale agrivoltaïque de 147 MW en Haute-Vienne, son projet le plus puissant à ce jour dans cette technologie. Au Couret, un troupeau de 700 ovins est prévu sur 170 hectares détenus par une foncière filiale d’une compagnie d’assurances. Le jeune éleveur, en sortie de lycée agricole, sera rémunéré pour l’entretien autour des panneaux solaires par Neoen qui finance les bâtiments pour les animaux. Ce projet est ...

