Solaire : les appels d’offres reprennent prudemment

La Commission de régulation de l’énergie vient de publier le dernier cahier des charges pour l’appel d’offres dit « PPE2 PV Bâtiment » sur les projets photovoltaïques sur bâtiments de plus de 500 kW, disponible en fin d’article. La filière attendait depuis quatre mois la reprise des appels d’offres bloqués par l’absence de programmation pluriannuelle de l’énergie 3e version (PPE 3), bien qu’ils comptaient pour les objectifs de la PPE 2e version.

Le gouvernement tient donc sa promesse, après avoir ...