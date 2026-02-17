Pourquoi les collectivités hésitent à conclure des contrats « Cader »

Source : Valorem

La programmation pluriannuelle de l’énergie est certes publiée, mais des incertitudes demeurent sur l’avenir des dispositifs de soutien nationaux aux renouvelables. Dans ce contexte, les contrats d’achat direct d’électricité renouvelable (Cader), signés localement sur le long terme par des acteurs publics, peuvent-ils former une partie de la solution ?

L’an dernier, la Loire-Atlantique avait fait parler d’elle avec l’officialisation du premier Cader public en France, coordonné par la métropole de Nantes et le syndicat d’énergie TE44. Cette initiative est-elle duplicable ? Pour quels projets ?

L’impact des municipales

« L’intérêt des collectivités ...