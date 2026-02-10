Podcast – La transition énergétique menacée par les fake news

Comment les fake news déforment-elles la transition énergétique ? Que peuvent faire les entreprises du secteur pour les combattre ? C’est le thème de ce nouvel épisode de notre podcast Connexions, un sujet abordé lors de la première Université de l’énergie de demain organisée par le mouvement Impact France le 12 février à Paris et dont GreenUnivers est partenaire.

Les fake news sont devenues un véritable fléau pour la transition énergétique. Selon l’Observatoire des médias sur l’écologie*, qui mesure la désinformation climatique, 665 cas de mésinformation ont été recensés à la télévision et la radio en France en 2025. Soit 13 en moyenne par semaine… Les secteurs les plus ciblés ? Les énergies renouvelables et les voitures électriques. Pour comprendre les raisons de ces attaques et les moyens de rétablir les faits, Nathalie Croisé échange avec deux dirigeants de ces secteurs, Alix Lajoie, présidente du producteur d’EnR Photosol, et Aurélien de Meaux, PDG du spécialiste de la recharge rapide Electra.

(*) L’Observatoire des médias sur l’écologie est porté par Climat Médias, Data for Good, Eleven Strategy, Expertises Climat, Mediatree, QuotaClimat, Éclaircies et Science Feedback.