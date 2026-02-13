Les cleantech françaises démarrent l’année en levant presque 66 M€

(c) – Unsplash

Avec le bouclage de treize levées de fonds, les entreprises françaises de la transition écologique collectent 65,95 M€ en janvier 2026. Le résultat est bien inférieur à celui de la même période de 2025, 170 M€, déjà diminué par rapport à 2024. Un seul montant demeure confidentiel.

Les innovations en agriculture mobilisent le plus de fonds, avec Mycophyto arrivant en tête après avoir déjà bouclé une première levée en 2023, d’un peu plus de 4 M€. Les autres entreprises concernées s’occupent d’alimentation animale (Aviwell), de sécurisation des prix des matières premières (Quideos), de protection des vignes et réduction de l’utilisation de pesticides (Viti-Tunnel) et de protection des sols : Evolutive Agronomy.

Les services arrivent juste derrière avec une seule levée, celle de Equitable Earth et son système de certification de projets générateurs de crédits carbone. L’entreprise a changé de nom et s’appelait auparavant ERS, pour Ecosysteme Restoration Standard. Dans le secteur des énergies renouvelables, se distinguent ce mois-ci le fournisseur et producteur coopératif Enercoop, lequel dépasse l’objectif fixé pour sa levée participative et SunLib, partie de la nouvelle vague d’entreprises positionnées sur la location de panneaux solaires pour les particuliers.

Parmi les autres levées à signaler, celle de Entent qui valide auprès des investisseurs sa technologie de conversion de la chaleur fatale à basse température (60 °C) en électricité ; Veridea décroche son soutien pour son logiciel checkDPE, pensé pour vérifier l’exactitude des diagnostics de performance énergétique.