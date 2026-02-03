Le vol de câbles, nouveau fléau du secteur photovoltaïque

Enquête – Ces derniers mois, la filière photovoltaïque est confrontée à une hausse des intrusions dans ses centrales au sol. Les fautifs sectionnent et s’emparent de câbles en cuivre, entraînant au passage d’importants dommages matériels et des pertes d’exploitation. Si le phénomène pouvait au départ sembler ponctuel, il commence à préoccuper la filière : « nous ne savons pas pourquoi ils ciblent telle ou telle centrale à tel moment. » Un gros producteur d’électricité photovoltaïque en France le confirme à GreenUnivers : « comme les autres producteurs, nous subissons de ...

