Le marché des EnR électriques est en pleine bascule [Pexapark]

Dans son étude prévisionnelle pour 2026, consultable ci-dessous, le bureau d’études Pexapark, spécialiste des transactions dans l’électricité, documente à quel point le marché des EnR est en train de changer à vitesse grand V en Europe. Charles Lesser, associé du fonds d’investissement londonien Opus Corporate Finance en fait un ...
Accédez à l'article complet
GreenUnivers, le média des professionnels de la transition énergétique.Je m'abonne
- Une veille quotidienne de l'actualité
- Des baromètres et data exclusifs depuis 2008
- Des invitations à nos conférences