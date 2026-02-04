Le marché des EnR électriques est en pleine bascule [Pexapark]

Source : Octopus Energy

Dans son étude prévisionnelle pour 2026, consultable ci-dessous, le bureau d’études Pexapark, spécialiste des transactions dans l’électricité, documente à quel point le marché des EnR est en train de changer à vitesse grand V en Europe. Charles Lesser, associé du fonds d’investissement londonien Opus Corporate Finance en fait un ...

