Le gouvernement fête sa PPE, accélère ses travaux sur l’électrification

Par
Jean-Philippe Pié
-
(c) – Jean-Philippe Pié

Ambiance réjouie au barrage de Saut-Mortier d’EDF, dans le Jura. Le gouvernement a voulu y célébrer aujourd’hui l’aboutissement de la Programmation pluriannuelle de l’énergie pour 2030 et 2035 (PPE3), en présence de Sébastien Lecornu. Le Premier ministre y était entouré des ministres ...

