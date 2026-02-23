Le CSE se penche sur la préférence européenne photovoltaïque

@Holosolis

Un report conditionné à un durcissement des critères d’approvisionnement : le Conseil supérieur de l’énergie (CSE) va examiner un projet de décret modifiant l’obligation de solarisation des parkings extérieurs. Les certificats d’économies d’énergie (CEE) et l’arrêt des centrales photovoltaïques en cas de prix négatifs de l’électricité figurent aussi au menu de sa séance du 3 mars.

Des cellules européennes

Un projet de décret consultable ci-dessous ...

