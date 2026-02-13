L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.

Février

18 Baromètre des levées de fonds cleantech 2025 France Invest-GreenUnivers, suivie d’une table ronde « La filière gaz peut-elle contribuer à la décarbonation de l’industrie ? », Paris    
24 11th Energy Storage Summit, Londres (Royaume Uni)    
25 Forum international Bois Construction, Paris    

Mars

3Formation, Intégration des énergies renouvelables aux réseaux électriques, SER, Paris
912th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
10Expobiogaz, Lyon

1res rencontres Flexinergies, Ser, Lyon

Open Energies, Lyon
16Journées Recherche-innovation Biogaz méthanisation, ATEE, Nancy 
18Recycling Technik, Dortmund (Allemagne)
20Salon, Energie Habitat, Colmar

Colloque, « Nucléaire et transition énergétique en France et en Europe : les défis », Sfen, Aix-en-Provence
24FOWT, Montpellier

Infrastructure Investor Global Summit, Berlin
26Time To Change, Deauville

Petit-déjeuner-conférence droit des EnR : flexibilité, actualités du droit public, Paris
30Global Industrie, Paris

ChangeNow, Paris

Avril

2Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris

Formation, Mécanisme de rémunération de la production EnR électrique, SER, Paris

Enviro-pro, Le Salon des solutions environnementales & énergétiques du Sud-Est, Martigues
15Vehicule2grid, Münster (Allemagne)

Energy Tech Summit, Bilbao (Espagne)
21Wind Europe, Madrid (Espagne)
22Mix.E, Lyon

Mai

4Ifat, Munich (Allemagne)
6Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
19Forum Seanergy, Nantes

Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne

34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)

Juin

2Drive to zero, Paris
3Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
9The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)

European Mobility Expo, Paris
17VivaTech, Paris

Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
23Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon

Intersolar Europe, Munich (Allemagne)

The smarter Europe, Munich (Allemagne)

Septembre

1443rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
16Stolar & storage Live, Zurich (Suisse)
28Interclima, Paris

Batimat’ 2026, Paris

Octobre

7Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg
