L’agenda de la transition énergétique

Chaque semaine, GreenUnivers sélectionne les principaux événements professionnels de la transition énergétique. Des rendez-vous qui ont lieu en France et ailleurs dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de la rénovation ou encore de la mobilité électrique.
Février
|18
|Baromètre des levées de fonds cleantech 2025 France Invest-GreenUnivers, suivie d’une table ronde « La filière gaz peut-elle contribuer à la décarbonation de l’industrie ? », Paris
|24
|11th Energy Storage Summit, Londres (Royaume Uni)
|25
|Forum international Bois Construction, Paris
Mars
|3
|Formation, Intégration des énergies renouvelables aux réseaux électriques, SER, Paris
|9
|12th International LNG Congress, Barcelone (Espagne)
|10
|Expobiogaz, Lyon
1res rencontres Flexinergies, Ser, Lyon
Open Energies, Lyon
|16
|Journées Recherche-innovation Biogaz méthanisation, ATEE, Nancy
|18
|Recycling Technik, Dortmund (Allemagne)
|20
|Salon, Energie Habitat, Colmar
Colloque, « Nucléaire et transition énergétique en France et en Europe : les défis », Sfen, Aix-en-Provence
|24
|FOWT, Montpellier
Infrastructure Investor Global Summit, Berlin
|26
|Time To Change, Deauville
Petit-déjeuner-conférence droit des EnR : flexibilité, actualités du droit public, Paris
|30
|Global Industrie, Paris
ChangeNow, Paris
Avril
|2
|Forum national des éco-entreprises, Pexe et Ademe, Paris
Formation, Mécanisme de rémunération de la production EnR électrique, SER, Paris
Enviro-pro, Le Salon des solutions environnementales & énergétiques du Sud-Est, Martigues
|15
|Vehicule2grid, Münster (Allemagne)
Energy Tech Summit, Bilbao (Espagne)
|21
|Wind Europe, Madrid (Espagne)
|22
|Mix.E, Lyon
Mai
|4
|Ifat, Munich (Allemagne)
|6
|Nordic EV Summit, Oslo (Norvège)
|19
|Forum Seanergy, Nantes
Salon Eau énergies et déchets, Les Sables d’Olonne
34th European Biomass Conference & Exhibition, La Haye (Pays-bas)
Juin
|2
|Drive to zero, Paris
|3
|Solar Plaza Summit PV et Storage, Paris
|9
|The battery show Europe, Stuttgart (Allemagne)
European Mobility Expo, Paris
|17
|VivaTech, Paris
Le salon des transitions environnementales et énergétiques du Grand Ouest, Rennes
|23
|Les assises européennes de la transition énergétique, Dijon
Intersolar Europe, Munich (Allemagne)
The smarter Europe, Munich (Allemagne)
Septembre
|14
|43rd European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition, Rotterdam (Pays-Bas)
|16
|Stolar & storage Live, Zurich (Suisse)
|28
|Interclima, Paris
Batimat’ 2026, Paris
Octobre
|7
|Enviro-Pro, Salon des solutions environnementales du Grand Est, Strasbourg