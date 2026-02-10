La priorité au repowering éolien ravive le débat avec l’Armée

Par
Paul Messad
-
Crédit : Flickr / U.S Navy

La semaine la plus longue pour la programmation pluriannuelle de l’énergie 3e version (PPE 3) vient à peine de commencer, et Marine Le Pen a déjà tenté d’envoyer Sébastien Lecornu dans les cordes. Dans un message au vitriol publié sur X, la numéro 2 du Rassemblement national (RN) demande au Premier ministre de réfléchir à deux fois avant de publier sa PPE 3 qui s’apparente pour elle à la fois à une « faute démocratique […], économique […], technologique et écologique. » Le locataire de Matignon répond : « la PPE engage une trajectoire claire et assumée ». 

De ce que l’on sait à date, la feuille de route se dirige vers ...

